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        Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Kırklareli'nde kaçak kazı operasyonunda 5 zanlı tutuklandı

        Kırklareli'nde düzenlenen kaçak kazı operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 5'i tutuklandı.

        Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Haticehatun Mahallesi Şeytandere mevkisinde bulunan metruk bir bina içerisinde kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, düzenledikleri operasyonda 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh ceza hakimliğince 5 zanlı tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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