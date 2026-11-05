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        Kırklareli'nde Okul Güvenliği ve Güvenli Okul İklimi Toplantısı düzenlendi

        Kırklareli'nde Okul Güvenliği ve Güvenli Okul İkliminin Oluşturulması Toplantısı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 09:56 Güncelleme:
        Kırklareli'nde Okul Güvenliği ve Güvenli Okul İklimi Toplantısı düzenlendi

        Kırklareli'nde Okul Güvenliği ve Güvenli Okul İkliminin Oluşturulması Toplantısı yapıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğü Dr. Mehmet Fuat Umay Konferans Salonu'nda Kırklareli Valisi Uğur Turan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan, kurum müdürleri, okul yöneticileri ve rehberlik öğretmenleri katıldı.

        Toplantıda, 7 bakanlığın işbirliğiyle imzalanan çocukların eğitim süreçlerinin güvenliğine ilişkin koruyucu ve önleyici hizmet ve tedbirlerin artırılmasına yönelik işbirliği protokolü kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

        Vali Turan, çocukların güvenliğinin ve huzurunun her şeyden öncelikli olduğunu belirterek, her bir öğrencinin kendisini değerli, güvende ve okuluna ait hissettiği bir eğitim ortamı oluşturmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti.

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        Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda çocukların milli ve manevi değerlerle donanmış, sağlıklı ve güvenli ortamlarda yetişmelerinin önemli olduğunu ifade eden Turan, bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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