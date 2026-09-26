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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2026 - 23:12 Güncelleme:
        Kırklareli'nde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü

        Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde otluk alanda başlayıp ağaçlık alana sıçrayan yangın söndürüldü.

        Kocasinan Mahallesi Edirne Bayırı mevkisinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın kısa sürede hasat edilmiş tarım arazilerine ve ağaçlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman işletme ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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