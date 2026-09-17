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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nde otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

        Kırklareli'nde otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2026 - 09:06 Güncelleme:
        Kırklareli'nde otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

        Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında C.K. idaresindeki otomobili kent merkezinde durdurdu.

        Araçta yapılan kontrolde, 5 düzensiz göçmen yakalandı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

        Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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