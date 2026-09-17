Kırklareli'nde otomobilde 5 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.
Kırklareli'nde göçmen kaçakçılığı yapan şüpheli tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında C.K. idaresindeki otomobili kent merkezinde durdurdu.
Araçta yapılan kontrolde, 5 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Gözaltına alınan sürücü, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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