Kırklareli'nde "Üreten Kadınlarla Yaşayan Cumhuriyet" el sanatları sergisi açıldı

Sergide birbirinden güzel eserlerin yer aldığını ifade eden Turan, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kırklareli Üreten Kadın Kooperatifi, Üsküp Üreten Kadın Kooperatifi, Halk Eğitimi Merkezi, Evlad-ı Fatihan Halk Eğitimi Merkezi ile Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerince üretilip sergilenen eserler hakkında bilgi alan Turan, kursiyerleri tebrik etti.

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