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        Kırklareli'nde "Üreten Kadınlarla Yaşayan Cumhuriyet" el sanatları sergisi açıldı

        Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Üreten Kadınlarla Yaşayan Cumhuriyet" el sanatları sergisi açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Kırklareli'nde "Üreten Kadınlarla Yaşayan Cumhuriyet" el sanatları sergisi açıldı

        Kırklareli'nde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında "Üreten Kadınlarla Yaşayan Cumhuriyet" el sanatları sergisi açıldı.

        Kırklareli Valiliği Kadın Girişimciliğini Destekleme Birimince Umutlu Kadınlar Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen sergi açılışına Vali Uğur Turan, eşi Nihal Turan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Rengin Ak, Belediye Başkan Vekili Burak Süzülmüş, kurum müdürleri, merkez personeli ile kursiyerler katıldı.

        Vali Turan ve beraberindekiler açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezdi.

        Kırklareli Üreten Kadın Kooperatifi, Üsküp Üreten Kadın Kooperatifi, Halk Eğitimi Merkezi, Evlad-ı Fatihan Halk Eğitimi Merkezi ile Sosyal Dayanışma Merkezi kursiyerlerince üretilip sergilenen eserler hakkında bilgi alan Turan, kursiyerleri tebrik etti.

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        Sergide birbirinden güzel eserlerin yer aldığını ifade eden Turan, emeği geçenlere teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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