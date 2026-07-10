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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2026 - 09:54 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Belediyesince yürütülen "Hoş Geldin Bebek Projesi" sürüyor.

        Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni doğan bebeklerin ailelerini ziyaret etti.

        Özalp, ailelere bebek hediyeleri takdim ederek, ziyaretlerde ailelerin taleplerini dinledi.

        Özalp, vatandaşların özel günlerinde de yanlarında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

        - Vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi

        Vize'de vatandaşlar dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

        Vize Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, banka ve ATM çevreleri, otogar, fabrikalar ile kıraathanelerde, telefon ve internet üzerinden dolandırıcılık konularında bilgilendirme yapıldı.

        Ekipler, vatandaşlara afiş ve broşür dağıttı.



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