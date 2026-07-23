Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Kırklareli'nden kısa kısa

        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık'a ziyaretler devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 09:30 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Lüleburgaz Kaymakamlığına atanan Ayhan Işık'a ziyaretler devam ediyor.

        Işık, Lüleburgaz Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kenan Var, İlçe Sağlık Müdürü Önder Porsuk, Lüleburgaz Devlet Hastanesi Başhekimi Camettin Atam, Yıldız Mahallesi Muhtarı Ümit Öztürk'ü makamında kabul etti.

        Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Işık, tüm kurumlar ile işbirliği halinde vatandaşlara en iyi hizmeti sunmak için çalışmaların süreceğini belirtti.

        - Yol yapım ve kaldırım düzenlemesi

        Babaeski ilçesinde yol yapım ve kaldırım düzenleme çalışmaları sürüyor.

        Belediye Başkanı Fırat Yayla, altyapı çalışmaları tamamlanan Fatih Caddesi'ndeki yol yapım ve kaldırım düzenlemelerini takip ederek, yetkililerden bilgi aldı.

        Esnaflarla da bir araya gelen Yayla, yeni düzenlemelere ilişkin vatandaşların önerilerini dinledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        En yüksek maaşı pilotlar aldı; istihdam şampiyonu yine tıp oldu
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Eski Vali Tuncay Sonel ile ihraç polisin suç yazışması!
        Fatih Portakal adliyede
        Fatih Portakal adliyede
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        Özgür Özel'den kapalı grup toplantısı!
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: Ehliyetlere yeni düzenleme
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Beşiktaş'ın Midtjylland 11'i
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi
        Rusya ve ABD'den 'Ukrayna' görüşmesi
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        G.Saray'dan Raul Asencio harekatı!
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Fethiye'de söndürme çalışmaları sürüyor
        Tesla ile SpaceX birleşecek mi?
        Tesla ile SpaceX birleşecek mi?
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        "Espri yaptım gerçek oldu" Dört kez eli boş dönmüştü!
        Denizde facia! 2 acı haber!
        Denizde facia! 2 acı haber!
        'The Odyssey'e de el attı
        'The Odyssey'e de el attı
        Emekli aylığına intibak önerisi
        Emekli aylığına intibak önerisi
        "İnsanlarla ilişkisi çok güçlü"
        "İnsanlarla ilişkisi çok güçlü"
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Dünyanın en güçlü pasaportları açıklandı
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Bu toprağı hiçbir ülke istemiyor!
        Tatilde telefon trafiği
        Tatilde telefon trafiği
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        Uzaklaştırma kararı aldırdığı için bir kadına kıydılar!
        İddialara yanıt
        İddialara yanıt

        Benzer Haberler

        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde denize girilmesi yasaklandı
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli'nden kısa kısa
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'tan, down sendromlu "Başkana" sürpriz doğ...
        Kırklareli Belediye Başkanı Bulut'tan, down sendromlu "Başkana" sürpriz doğ...
        Kırklareli'nde yükümlüler anaokulunu boyadı
        Kırklareli'nde yükümlüler anaokulunu boyadı
        Kırklareli'nde ele geçirilen tüketime uygun olmayan 5 tona yakın et ürünü i...
        Kırklareli'nde ele geçirilen tüketime uygun olmayan 5 tona yakın et ürünü i...