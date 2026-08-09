Kırklareli'nden kısa kısa

Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, kolluk kuvvetlerini ziyaret etti.





Özderin, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığında incelemelerde bulundu.



Güvenlik güçlerinin yürüttüğü faaliyet ve asayiş çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi alan Özderin, emniyet ve jandarma personeline görevlerinde başarı diledi.



- Ayçiçeği hasadı ürün teslimi yapıldı



Pınarhisar'da sezonun ilk ayçiçeği hasadının ardından ürün teslim programı düzenlendi.



Pınarhisar Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinde gerçekleştirilen programa Pınarhisar Kaymakamı Enver Özderin, Kooperatif Başkanı Salih Köse ve üreticiler katıldı.



Programda çiftçilerle bir araya gelen Özderin, ayçiçeği alım süreci hakkında yetkililerden bilgi aldı.



Hasadın ilçe ve ülke ekonomisine hayırlı olmasını temenni eden Özderin, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon dileğinde bulundu.



- Yol yapım tamamlandı



Pehlivanköy'de yol yapım çalışması sona erdi.





Belediye Başkanı Gündüz Hoşgör, yaptığı açıklamada, Hüseyin Açıkel Caddesi'nde yürütülen sıcak asfalt serim çalışmalarının tamamlandığını söyledi.



İlçenin ulaşım altyapısının modernleştirildiğini ifade eden Hoşgör, vatandaşlara konforlu ulaşım imkanı sağladıklarını belirtti.



