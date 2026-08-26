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        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, ilçede göreve başlayan Cumhuriyet savcıları Tayyip Aytekin ve Furkan Şahin'i makamında kabul etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2026 - 12:42 Güncelleme:
        Kırklareli'nden kısa kısa

        Vize Kaymakamı Kemal Balaban, ilçede göreve başlayan Cumhuriyet savcıları Tayyip Aytekin ve Furkan Şahin'i makamında kabul etti.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balaban, savcılara teşekkür ederek ilçedeki görevlerinde başarılar diledi.

        Balaban, ilçenin huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden görev yapan güvenlik güçlerine de teşekkür etti.

        - Aile sağlığı merkezleri denetlendi

        Kırklareli İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen izleme ve değerlendirme çalışmaları kapsamında aile sağlığı merkezleri denetlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar doğrultusunda, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Aylin Can başkanlığındaki heyet, aile sağlığı merkezlerini ziyaret etti.

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        Merkezlerde sunulan birinci basamak sağlık hizmetleri değerlendirildi. Hizmet süreçleri, yürütülen uygulamalar ve sahadaki ihtiyaçlar hakkında sağlık çalışanlarıyla görüş alışverişinde bulunuldu.

        - Gazi ziyaret edildi

        Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Eda Kumaş, Kıbrıs Gazisi Erbil Şahinel'i iş yerinde ziyaret etti.

        Kumaş, şehitlerin emanetleri ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu belirterek, devletin tüm imkanlarıyla kahramanların yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

        Şahinel de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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