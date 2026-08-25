Lüleburgaz'da gıda işletmeleri denetlendi

Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı.

Ayrıca ekipler, bazı gıda ürünlerinden de numune alıp incelemeye gönderdi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Şubesi ekipleri, gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

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