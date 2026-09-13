MHP Genel Başkan Yardımcısı Aksu, Kırklareli'nde il kongresinde konuştu:

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, "Cumhur İttifakı Türkiye'yi hür, demokratik ve müreffeh bir geleceğe kavuşturma azmi Türk milletinin hainlere, işbirlikçilere, Türkiye'nin hasmı küresel güçlere karşı verdiği milli tepkinin adı, ülkemizin kalkınmasının, milletimizin refah ve huzurunun teminatıdır" dedi.

Kırklareli'nde bir düğün salonunda düzenlenen MHP 15. Olağan İl Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin mesajı okundu.

Aksu, kongrede yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanında partisinin kongrelerinin devam ettiğini söyledi.

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MHP kongrelerinin siyaset tarihine örnek teşkil edecek şekilde gerçekleştirildiğini dile getiren Aksu, kongrelerde teşkilatların geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek kadroları belirlediğini söyledi.

MHP'nin Türkiye'yi karşılıksız sevenlerin buluşma yeri olduğunu ifade eden Aksu, "Partimiz refah ve mutluluk, hak ve adalet, güçlü bir demokrasi, huzur içinde bir hayat, ahlaklı bir kalkınma için Türk milletinin ümididir. Milliyetçi Hareket Partisi Türk milliyetçiliğinin yegane siyasi burcudur. Ülkenin geleceği ve milli bekanın teminatıdır. Önce ülkem ve milletim diyenlerin her yöremizi kardeş her insanımızı aziz bilenlerin, paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyenlerin, tam bağımsız Türkiye ve barış içinde bir vatan arzulayanların adresidir. O nedenle Milliyetçi Hareket Partisi güçlü ise Türkiye güvende olacaktır. Milliyetçi Hareket Partisi güçlü ise milletimiz refah ve huzur bulacak. Demokrasi teminat altında olacak. Hak, hukuk ve adalet sağlanacaktır." diye konuştu.

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Aksu, dünyada, bölgede ve Türkiye'deki gelişmeleri ciddiyetle takip ettiklerini vurguladı.

Küresel tehdidin Türkiye, bölge ve insanlığı sürüklediği akıbeti görerek milli tavır ve politikalar geliştirdiklerini anlatan Aksu, şöyle devam etti:

"Nitekim yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler istikrarın, milli birliğin ve iç cepheyi kuvvetlendirmenin önemini ibretlik şekilde ortaya koymuştur. Böyle bir ortamdır, 40 yılı aşkın süredir milletimizin başına musallat edilen bölücü terörden Türkiye'nin kurtulması için tarihi bir fırsat önümüzdedir. Muhterem genel başkanımızın, genel başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin mimarı olduğu terörsüz Türkiye hamlesi bugün Cumhurbaşkanımızın kararlılığı ile bir devlet politikası haline gelmiştir. Bugüne kadar süreç içerisinde birçok eşik aşılmış hedefe ulaşma adına önemli bir merhaleye gelinmiştir. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun gazi meclisimize Türk milletinin iradesini de yansıtan büyük bir ekseriyetle 467 oyla kabul edilmiştir. Türk milleti terörün bu topraklardan bir daha yeşermemek üzere sökülüp atılmasından ve terörsüz Türkiye'den yanadır."

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- "Türkiye'yi ayağındaki prangalardan bir kurtarmanın gayretindeyiz"

Aksu, gelecek nesillere terörsüz bir ülke bırakma kararlığında olduklarını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin istikbalin aydınlığının ve istikrarın kaynağı olduğunu vurgulayan Aksu, konuşmasında şunlara yer verdi:

"Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı olarak Türkiye'yi ayağındaki prangalardan bir kurtarmanın gayretindeyiz. Cumhur İttifakı Türkiye'yi hür, demokratik ve müreffeh bir geleceğe kavuşturma azmi Türk milletinin hainlere, işbirlikçilere, Türkiye'nin hasmı küresel güçlere karşı verdiği milli tepkinin adı, ülkemizin kalkınmasının, milletimizin refah ve huzurunun teminatıdır."

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Aksu, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline gelmesi için gayret ettiklerini kaydetti.

Tek listeyle yapılan kongrede, il başkanlığına yeniden Şaban Savaşan seçildi.

Kongreye, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, AK Parti İl Başkanı Yunus Ercan Dağtaş, MHP MYK Üyesi Büşra Cin, eski futbolcu Ümit Karan, oyuncular Cem Kılıç ve Abidin Yerebakan ile diğer ilgililer ve partililer katıldı.