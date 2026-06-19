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        Haberler Yerel Haberler Kırklareli Haberleri Tekirdağ'da ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'da ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 22:24 Güncelleme:
        Tekirdağ'da ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Abdullah S. idaresindeki ticari araç ile Ali Ç. yönetimindeki otomobil, Kavacık mevkisinde çarpıştı.


        Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada otomobil sürücüleri ile otomobilde bulunan Merve Ç. yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

        Kaza nedeniyle Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.

        Araçların kaldırılması ve yol temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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