Tekirdağ'da ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Abdullah S. idaresindeki ticari araç ile Ali Ç. yönetimindeki otomobil, Kavacık mevkisinde çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobil sürücüleri ile otomobilde bulunan Merve Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kaza nedeniyle Saray ile Kırklareli'nin Vize ilçesini birbirine bağlayan kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı.
Araçların kaldırılması ve yol temizlik çalışmasının ardından trafik akışı normale döndü.
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