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        Trakya'da ayçiçeğinde gözler hasat dönemine çevrildi

        Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftçiler yüksek verim bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2026 - 13:13 Güncelleme:
        Trakya'da ayçiçeğinde gözler hasat dönemine çevrildi

        Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli kısmını karşılayan Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da çiftçiler yüksek verim bekliyor.

        Bölgede zaman zaman etkili olan yağış, ayçiçeğinde kuraklık stresini ortadan kaldırırken üreticilerin verim ve kalite beklentisini artırdı.

        Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine, kentte yaklaşık 1 milyon 300 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını söyledi.

        Ayçiçeğinde henüz verim açısından net bir tablo oluşmadığını belirten Arabacı, ekim zamanı ve bölgesel yağış farklılıklarının ayçiçeği gelişimini etkilediğini dile getirdi.

        Arabacı, bazı bölgelere son dönemde 20-30 kilogram yağış düşerken bazı alanların çok az yağış aldığını ifade etti.

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        Son yağışların ayçiçeği için olumlu olduğunu ancak yüksek sıcaklıkların bitkiyi yeniden olumsuz etkilediğini belirten Arabacı, "Bir hafta öncesine kadar yağan yağmurlarla ayçiçekleri toparladı diye düşünüyorduk. Kafa yapısı güzelleşmeye başladı ancak son günlerdeki sıcaklarla birlikte kafalar solmaya başladı. Önemli olan tanenin ne kadar dolduğu. Bunu da hasat döneminde göreceğiz." diye konuştu.

        Arabacı, bu yıl ayçiçeğinde geçen yıllardaki kuraklığa bağlı kayıpların yaşanmayacağını ancak her bölgede yüksek verim beklentisinin gerçekçi olmadığını dile getirerek, "Geçtiğimiz birkaç yıl kurak geçti, hatta bazı yerlerde hiç ürün alınamadı. Bu yıl tablo daha iyi ancak dekarda 250-300 kilogram verim beklentisinin her yerde gerçekleşeceğini düşünmüyorum. Birçok bölgede verim bunun altında kalacaktır. Kesin tablo hasatla birlikte ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.

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        Kırklareli Ziraat Odası Başkanı Ekrem Şaylan, ayçiçeğinin bölge için stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

        Yağış rejimindeki düzensizlik ve kuraklığın geride kaldığını ifade eden Şaylan, bu yıl ayçiçeğinde gelişimin son derece iyi olduğunu, yüksek verim beklendiğini söyledi.

        Üreticilerin güzel bir sezon geçireceğine inandıklarını belirten Şaylan, "Ayçiçeği geçen yıla göre bu yıl daha iyi olacak. Bu sene üreticilerimizin güzel bir yıl geçireceğini umuyoruz." diye konuştu.

        - "Dekarda 225 kilogramın üzerinde verim alıyoruz"

        Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy da kentte bu yıl verimin yüksek olmasının beklendiğini söyledi.

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        Aksoy, Tekirdağ'ın Türkiye'de en fazla ayçiçeği üretimi yapılan illerin başında geldiğini belirtti.

        Trakya'yı ayçiçeği üretiminde "yağ ambarı" olarak gördüklerini ifade eden Aksoy, kentte yaklaşık 1 milyon 700 bin dekar alanda ayçiçeği ekimi yapıldığını dile getirdi.

        Aksoy, şunları kaydetti:

        "Bütün ürünlerde olduğu gibi ayçiçeğinde de verimin yüksek olmasını bekliyoruz. Ekiplerimiz sahada gözlem yapmaya ve üreticilerimizle görüşmeye devam ediyor. Standart olarak ayçiçeğinde dekarda 225 kilogramın üzerinde verim alıyoruz ancak bu yıl verimin daha da yüksek olacağını öngörüyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kırklareli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırklareli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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