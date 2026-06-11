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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Akhisar'da planlanan yeni uçuş okuluna ilişkin açıklama

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yeni uçuş okulunun Akhisar'da konuşlandırılmasına yönelik projede önemli mesafe kat edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 21:39 Güncelleme:
        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Akhisar'da planlanan yeni uçuş okuluna ilişkin açıklama

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı yeni uçuş okulunun Akhisar'da konuşlandırılmasına yönelik projede önemli mesafe kat edildiğini bildirdi.

        Yenişehirlioğlu, yaptığı yazılı açıklamada, projeye ilişkin çalışmaların planlandığı şekilde ilerlediğini belirterek, eylül ayı itibarıyla sahadaki çalışmaların başlamasının öngörüldüğünü ifade etti.

        Planlama ve geliştirme süreçlerinin hızla sürdüğünü aktaran Yenişehirlioğlu, uçuş okulunun Akhisar'a kazandırılmasının ilçenin geleceği açısından stratejik bir adım olduğunu belirtti.

        Eğitim, istihdam ve şehir ekonomisi başta olmak üzere birçok alanda olumlu katkılar beklediklerini ifade eden Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı yeni uçuş okulunun Akhisar'da konuşlandırılmasına yönelik çalışmalar planlandığı şekilde ilerliyor. Bu yatırım yalnızca savunma altyapımıza katkı sunmakla kalmayacak, aynı zamanda Akhisar'ın ekonomik ve sosyal gelişimine de önemli destek sağlayacaktır. Proje, Akhisar'a yeni fırsatlar kazandıracak ve ilçenin gelişimine uzun vadeli katkılar sunacaktır."

        Yenişehirlioğlu, sürece katkı sunan Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e teşekkür etti.

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