AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan kırsal altyapı yatırımlarına ilişkin açıklama

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, kırsal mahallelerin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelere yüzde 100'e varan hibe desteği sağlanacağını belirtti.



Yenişehirlioğlu, Manisa Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, Tarım ve Orman Bakanlığının koordinasyonunda, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yürütülecek Kırsal Alanda Kamu Altyapı Yatırımları Tedbiri kapsamında ilçeler ve kırsal mahallelere yönelik hibe destekleri verileceğini söyledi.



Program kapsamında yol yapımı, su yönetimi, atık yönetimi ve güneş enerjisi yatırımlarının destekleneceğini anlatan Yenişehirlioğlu, proje niteliğine göre 15 bin avro ile 3 milyon avro arasında destek sağlanacağını, hibe oranlarının ise yüzde 50 ile yüzde 100 arasında değişeceğini ifade etti.



İlçe belediyelerinin de programa başvurabileceğine dikkati çeken Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:



"Özellikle kırsal mahallelerimizin altyapı ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik projelerde yüzde 100 hibe desteği sağlanacaktır. Daha önce belediyelerimize bu kapsamda doğrudan hibe desteği verilmiyordu. Bu yönüyle söz konusu program, belediyelerimizin kırsal mahallelerde ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarını hayata geçirebilmeleri açısından bir ilk olma özelliği taşımaktadır."



Bahadır Yenişehirlioğlu, başvuru çağrısının gelecek ay yayımlanmasının planlandığını aktararak, başvuruların ise ağustos-kasım döneminde alınacağını sözlerine ekledi.

