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        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Musalar bölgesinin "tabiat parkı" ilanına ilişkin açıklama:

        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Musalar bölgesinin "tabiat parkı" ilanına ilişkin açıklama:

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Musalar bölgesinin "tabiat parkı" ilan edilmesinin doğal mirasın korunması ve bölge turizmine katkı sağlaması açısından kıymetli olduğunu belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 14:31 Güncelleme:
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        AK Parti Grup Başkanvekili Yenişehirlioğlu'ndan Musalar bölgesinin "tabiat parkı" ilanına ilişkin açıklama:

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Musalar bölgesinin "tabiat parkı" ilan edilmesinin doğal mirasın korunması ve bölge turizmine katkı sağlaması açısından kıymetli olduğunu belirtti.

        Yenişehirlioğlu, yazılı açıklamasında Akhisar'ın doğal değerlerinden Musalar bölgesinin korunarak gelecek nesillere aktarılması ve turizm potansiyelinin değerlendirilmesi adına yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlanmasından büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

        Musalar Tabiat Parkı'nın ilçe için önemli bir kazanım olduğunu vurgulayan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Akhisar'ımızın saklı kalmış bu doğa harikasını şehrimize kazandırmak için büyük bir heyecan ve özveriyle çalıştık. Uzun süredir takip ettiğimiz ve sonuçlanması adına emek verdiğimiz bu sürecin resmi statüye kavuşması, hem doğal mirasımızın korunması hem de bölge turizmine katkı sağlaması açısından son derece kıymetlidir."

        Yenişehirlioğlu, emeği geçenlere teşekkür ederek, Musalar Tabiat Parkı'nın Akhisarlılara hayırlı olmasını diledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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