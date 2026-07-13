Alaşehir Kaymakamlığına atanan Öter görevine başladı
Manisa'nın Alaşehir ilçesine atanan Kaymakam Ercan Öter, görevine başladı.
Manisa'nın Alaşehir ilçesine atanan Kaymakam Ercan Öter, görevine başladı.
Göreve başlamak için ilçeye gelen Öter, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.
Öter daha sonra makamında kurum yöneticileriyle tanıştı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Kaymakamlık makamının halka hizmet kapısı olduğunu belirten Öter, ilçeni gelişimi için tüm kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını söyledi.
Öter son olarak Trabzon Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştı.
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