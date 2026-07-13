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        Alaşehir Kaymakamlığına atanan Öter görevine başladı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesine atanan Kaymakam Ercan Öter, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2026 - 13:38 Güncelleme:
        Alaşehir Kaymakamlığına atanan Öter görevine başladı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesine atanan Kaymakam Ercan Öter, görevine başladı.

        Göreve başlamak için ilçeye gelen Öter, Hükümet Konağı önünde kurum amirleri tarafından karşılandı.

        Öter daha sonra makamında kurum yöneticileriyle tanıştı, ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

        Kaymakamlık makamının halka hizmet kapısı olduğunu belirten Öter, ilçeni gelişimi için tüm kurumlarla uyum içinde çalışacaklarını söyledi.

        Öter son olarak Trabzon Vali Yardımcısı olarak görev yapmıştı.

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