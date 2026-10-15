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        Alaşehir'de bilim şenliği başladı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen 2. Alaşehir Bilim Şenliği başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2026 - 06:31 Güncelleme:
        Alaşehir'de bilim şenliği başladı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde TÜBİTAK tarafından desteklenen 2. Alaşehir Bilim Şenliği başladı.

        "Bilimin ışığında güvenli yarınlar" temasıyla Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen şenliğin açılışına Alaşehir Kaymakamı Ercan Öter, Belediye Başkan Vekili Erol Kacar da katıldı.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, açılış konuşmasında bu yılki şenliğin afet farkındalığı ve iklim değişikliği olmak üzere iki ana temada kurgulandığını belirtti.

        Çetinkaya, deprem gerçeği ve küresel çevre sorunları karşısında öğrencilerin yalnızca teorik bilgi edinmelerini değil, bilimsel yöntemlerle araştırma yapmalarını da amaçladıklarını ifade etti.

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        Yapay zeka, robotik kodlama, dron teknolojileri, yenilenebilir enerji, çevre uygulamaları ve depreme dayanıklı yapı tasarımı gibi alanlarda çalışmaların yer aldığı şenlik, 4 gün sürecek.

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