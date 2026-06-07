Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Alaşehir'de çiftlere evlilik öncesi eğitim

        Alaşehir'de çiftlere evlilik öncesi eğitim

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 09:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alaşehir'de çiftlere evlilik öncesi eğitim

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında eğitim düzenlendi.


        Kaymakamlıktaki toplantı salonundaki programda, Aile Eğitim Programı ve Evlilik Öncesi Eğitim Programı Eğiticisi Gamze Yılmaz gençlere hayatı kolaylaştıracak ve evlilik kalitesini arttıracak bilgiler verdi, faizsiz evlilik kredisi desteğini anlattı.


        Etkinlikte evlilikte yaşam becerileri, evliliği güçlendirecek ipuçları, aile içi iletişimin temel unsurları, evlilikte çatışmaya sebep olan faktörler ve çözüm yolları, evlilikte finansal sorumluluklar, evlilik ve sağlık, bağımlılıkla mücadele, aile hukuk konuları da ele alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        CANLI - Fenerbahçe'de seçim günü
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        Islak halı şüphe çekti! Kadın katili yakalatan ayrıntı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        İstanbul Valiliği duyurdu! Megakentte orman yasağı başladı!
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        Petrol var, gelir yok: Tahran’ın yeni ekonomik kuşatması
        6 beldede sandık başına gidildi
        6 beldede sandık başına gidildi
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        İstanbul'da 30 milyonluk uyuşturucu düzeneği
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        4 kişinin öldüğü çöken binanın çevresindeki yapılar yıkılıyor
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Tel Aviv'de Netanyahu karşıtı gösteri
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Çocuğun akran zorbalığına uğradığı nasıl anlaşılır?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Bizde olsalar neler olurdu?
        Sicilya'da görkemli düğün
        Sicilya'da görkemli düğün
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        8 ilde gök gürültülü sağanak uyarısı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçlarında hata yapmadı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        Bakanlık harekete geçti! Erişim engeli kararı
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        "Tek çare şampiyon yapmak!"
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Ukrayna'dan Kronştadt Deniz Üssü’ne saldırı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        Tepki çeken fıkranın ardından Rahmi Koç'a soruşturma
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        250 bin euro'luk nafaka talebine ret
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!
        Hakan Safi: Tarihin en iyi kadrosunu kuracağım!

        Benzer Haberler

        Salihli'nin kalbi baştan aşağı yenileniyor
        Salihli'nin kalbi baştan aşağı yenileniyor
        Alaşehir'de evlilik öncesi eğitimlerle genç çiftlere destek
        Alaşehir'de evlilik öncesi eğitimlerle genç çiftlere destek
        Yuntdağı'nda er meydanı heyecanı ikinci günde de sürdü
        Yuntdağı'nda er meydanı heyecanı ikinci günde de sürdü
        Salihli'de biçerdöver ve yangın uyarısı Salihli'de hasat dönemi başlıyor: Ç...
        Salihli'de biçerdöver ve yangın uyarısı Salihli'de hasat dönemi başlıyor: Ç...
        Yangında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu tedaviye alındı
        Yangında mahsur kalan köpek ve 4 yavrusu tedaviye alındı
        Dünya Çevre Günü'nde bisiklet turu
        Dünya Çevre Günü'nde bisiklet turu