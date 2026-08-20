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        Alaşehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri okulları boyadı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, okullarda boya, bakım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 12:40 Güncelleme:
        Alaşehir'de denetimli serbestlik yükümlüleri okulları boyadı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde denetimli serbestlik yükümlüleri, okullarda boya, bakım ve tadilat çalışmaları gerçekleştirdi.

        Alaşehir Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen çalışmalar kapsamında yükümlüler, okullarda boya ve tadilat çalışmaları yaptı, sıraların bakımını gerçekleştirdi.

        Çalışmaları yerinde inceleyen Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hüseyin Kantar, bugüne kadar 36 dersliğin boya, tadilat ve temizlik işlemlerinin tamamlandığını, 3 okulun yeni eğitim dönemine hazır hale getirildiğini söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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