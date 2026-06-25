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        Alaşehir'de öğretmenler konser verdi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görevli 16 öğretmenden oluşan Maarif Orkestrası, konser düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2026 - 11:05 Güncelleme:
        Alaşehir'de öğretmenler konser verdi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görevli 16 öğretmenden oluşan Maarif Orkestrası, konser düzenledi.

        Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör'ün de izlediği etkinlikte öğretmenler 15 eser seslendirdi.

        Müzikseverler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

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