Alaşehir'de öğretmenler konser verdi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde görevli 16 öğretmenden oluşan Maarif Orkestrası, konser düzenledi. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi'nde, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör'ün de izlediği etkinlikte öğretmenler 15 eser seslendirdi. Müzikseverler de zaman zaman şarkılara eşlik etti.

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