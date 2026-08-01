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        Bülent Arınç Manisa'da ziyaretlerde bulundu

        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2026 - 17:48 Güncelleme:
        Bülent Arınç Manisa'da ziyaretlerde bulundu

        Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Manisa'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

        Arınç, kentteki temasları kapsamında Şehzadeler Kaymakamlığı görevine atanan Günhan Yazar'la bir araya geldi.

        Görüşmede ilçede yürütülen kamu hizmetleri ile gelişim projeleri ele alındı.

        Ziyarette AK Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Nalband ve İlçe Koordinatörü Mustafa Perkmen de hazır bulundu.

        Daha sonra Akhisar ilçesine geçen Arınç, AK Parti Akhisar İlçe Başkanlığını ziyaret ederek partililerle buluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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