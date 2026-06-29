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        Demirci'de kiraz hasadı başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenen Demirci kirazının hasadına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2026 - 16:28 Güncelleme:
        Demirci'de kiraz hasadı başladı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, coğrafi işaretle tescillenen Demirci kirazının hasadına başlandı.

        Yaklaşık 20 bin dekarlık üretim alanına sahip ilçede üreticiler, gün boyu bahçelerinde kiraz topluyor.

        İlçe merkezinden başlayan hasat, Ağustos ayı boyunca yüksek rakımlı kırsal mahallelerde devam ediyor.

        Toplanan kirazlar 24 ile 32 kalibre arasında numaralandırılarak firmalara teslim ediliyor.

        Bölgede 15 yıldır kiraz yetiştiren Fatih Çıracı 4 dönümlük alanda 80 ağaçla üretim yaptığını belirtti.

        Rekoltenin bu yıl iyi olduğunu anlatan Çıracı, "Geçen yıl don sebebiyle ürün alamamıştık. Bu sene beklentimizin üzerinde ürün alıyoruz. Kirazlarımızın kalibre oranı gayet güzel. Bunun sebebi de bahar aylarında sağanak yağmurların etkili olması. Kalibresine göre 50-100 lira arasında satışa sunuyoruz." diye konuştu.

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