Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Demirci'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Demirci'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde yol kenarında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2026 - 17:00 Güncelleme:
        Demirci'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde yol kenarında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Akdere Mahallesi Güzpınar mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale için Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Suç örgütlerine dev operasyon
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        Bakan Fidan'dan ABD'ye: Kısıtlamaları kaldırmalıyız
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        "Kazım Kaşifoğlu" ifade verecek
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        Şişli’de odasında vurulmuş halde bulundu
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yatırım yoluyla usulsüz vatandaşlık alan 6 bin 134 kişiye iptal veya geri alınma kararı
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        Diyarbakır’da alacak kavgası: 3 ölü
        İstanbul için sağanak uyarısı
        İstanbul için sağanak uyarısı
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Su tartışması silahlı kavgaya dönüştü
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Berlin'in lideri Elif Eralp
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Juventus'tan Hakan Çalhanoğlu hamlesi!
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Google'a 403 milyon Euro ceza
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Son 9 sezonun en iyisi!
        Levent İnanır'dan açıklama
        Levent İnanır'dan açıklama
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        8-0 Avrupa basınında manşetleri süsledi!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Ünlü modelin evlat acısı
        Ünlü modelin evlat acısı
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        Konuşma engelli hasta beyin implantı sayesinde "Seni seviyorum" dedi
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        "Şampiyonluk yolunda önemli bir uyarı"
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında ikinci dalga
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı
        Fon soruşturmasında 15 gözaltı

        Benzer Haberler

        Alaşehir'de özel gereksinimlilere yönelik projenin açılışı yapıldı
        Alaşehir'de özel gereksinimlilere yönelik projenin açılışı yapıldı
        Kula'nın kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi
        Kula'nın kurtuluşunun yıl dönümü dolayısıyla konser düzenlendi
        Manisa'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için sınav yapıldı
        Manisa'da Deneyap Teknoloji Atölyeleri için sınav yapıldı
        Manisa'da cirit ve keşkek şenliği
        Manisa'da cirit ve keşkek şenliği
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da partisinin il kongresinde konuştu:
        MHP Grup Başkanvekili Akçay, Manisa'da partisinin il kongresinde konuştu:
        Manisa'da "Hünnap Festivali" düzenlendi
        Manisa'da "Hünnap Festivali" düzenlendi