Demirci'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı
Manisa'nın Demirci ilçesinde yol kenarında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Manisa'nın Demirci ilçesinde yol kenarında başlayarak ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Akdere Mahallesi Güzpınar mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale için Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
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