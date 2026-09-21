Demirci'de ormanlık alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale için Demirci Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Demirci İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Akdere Mahallesi Güzpınar mevkisinde yol kenarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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