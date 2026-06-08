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        Ferdi Zeyrek davasında 6 kamu görevlisine ilişkin iddianame ana davayla birleştirildi

        Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Yunusemre Belediyesinde görevli 6 kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianame, ana davayla birleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 20:05 Güncelleme:
        Ferdi Zeyrek davasında 6 kamu görevlisine ilişkin iddianame ana davayla birleştirildi

        Manisa'da eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesi ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, Yunusemre Belediyesinde görevli 6 kamu görevlisi hakkında hazırlanan iddianame, ana davayla birleştirildi.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuksuz sanıklar Yunusemre Belediyesinde görev yapan İmar ve Şehircilik Şube Müdürü H.A, inşaat mühendisleri Ö.T. ile H.E, inşaat teknikeri A.Ö, elektrik teknikeri E.K. ve yapı belge görevlisi M.S. hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde oluşturulan bilirkişi raporuna da yer verilen iddianamede sanıkların, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı davranışları nedeniyle Zeyrek'in ölümüne ve eşi Nurcan Zeyrek'in yaralanmasına neden oldukları belirtildi.

        Manisa 5. Ağır Ceza Mahkemesine birleştirme talebiyle gönderilen yeni iddianame, mahkeme heyeti tarafından kabul edilerek ana dava dosyasına eklendi.

        - Olay

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran 2025'te havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken elektrik akımına maruz kalarak yaralanmıştı.

        Olayla ilgili daha önce hazırlanan iddianamede, 2'si tutuklu 10 sanık hakkında "taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açılmıştı. Mahkeme heyeti, ilk duruşmada tutuklu sanıkların tahliyesine karar vermişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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