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        Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılında mevlit okutuldu

        Manisa'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılı dolayısıyla mevlit okutuldu, kabri ziyaret edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2026 - 21:05 Güncelleme:
        Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılında mevlit okutuldu

        Manisa'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için vefatının birinci yılı dolayısıyla mevlit okutuldu, kabri ziyaret edildi.

        Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde başlayan anma programı kapsamında Hatuniye Camisi'nde mevlit okutuldu.

        Programa CHP Grup Başkanı Özgür Özel, CHP Manisa milletvekilleri Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, CHP'li ilçe belediye başkanları ile Zeyrek'in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

        Program sırasında fenalaşan Ferdi Zeyrek'in annesi Gülten Zeyrek ambulansta tedavi edildi. Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek ve kızı Nehir Zeyrek'in gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

        Özgür Özel, gazetecilere yaptığı açıklamada Zeyrek'in vefatının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen acılarının ilk günkü gibi taze olduğunu, yokluğuna alışmanın kolay olmadığını belirtti.

        Zeyrek'in ailesine, Manisa'ya, belediyeye ve partisine sahip çıkan herkese teşekkür eden Özel, anısını yaşatmaya ve emanetlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini ifade etti.

        Nurcan Zeyrek de eşinin adını yaşatmak amacıyla kurulan Ferdi Zeyrek Vakfının onun vicdanı ve merhametinin bir yansıması olduğunu belirterek, vakfa destek çağrısında bulundu.

        Mevlit programının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda yemek hayrı düzenlendi.

        Katılımcılar daha sonra Ferdi Zeyrek'in kabri başına giderek dua etti ve mezarına karanfiller bıraktı.

        - Olay

        Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran 2025'te havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken elektrik akımına maruz kalarak yaralanmıştı.

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