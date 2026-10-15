Futbol: Trendyol 1. Lig
Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Doğukan Yıldırım, Yusuf Şimşek, Mehmet Erdoğan
Manisa FK: Yüksel Egemen Yaylı, Kadir Kaan Yurdakul, Herelle, Ada İbik, Osman Kaynak (Dk. 74 Yasin Güreler), Toure, Benrahou (Dk. 90 Yunus Emre Dursun), Atakan Rıdvan Çankaya, Anziani, Yusuf Talum (Dk. 78 Osman Kahraman), Vargas
Turka Esenler Erokspor: Erdem Canpolat, Enes Alıç, Claro, Bahadır Öztürk, Furkan Orak, Janvier (Dk. 85 Ferhat Yazgan), Kanga, Burak Çoban (Dk. 75 Zeqiri), Mikail Okyar (Dk. 85 Recep Niyaz), Faye (Dk. 75 Yusuf Erdoğan), Gueye (Dk. 67 Kubilay Kanatsizkus)
Goller: Dk. 80 Ada İbik (Manisa FK), Dk. 90+6 Kanga (Penaltıdan) (Turka Esenler Erokspor)
Sarı kartlar: Dk. 35 Janvier, Dk. 37 Gueye, Dk. 57 Claro, Dk. 63 Enes Alıç, Dk. 90 Kanga (Turka Esenler Erokspor), Dk. 39 Kadir Kaan Yurdakul (Manisa FK)
MANİSA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.