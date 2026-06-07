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        Gezen Sinema Tırı Demirci'de vatandaşlarla buluştu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, vatandaş ve öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 10:28 Güncelleme:
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        Gezen Sinema Tırı Demirci'de vatandaşlarla buluştu

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığınca hayata geçirilen Gezen Sinema Tırı, vatandaş ve öğrencilerle buluştu.


        Herkesi ücretsiz sinemayla buluşturma hedefiyle yürütülen proje kapsamında ilçeye gelen Gezen Sinema Tırı, Demirci Belediyesi Abdullah Akarsu Sosyal Etkinlik Alanı'nda etkinlik düzenledi.


        Etkinlikte vatandaşlar açık havada konser ve sinema keyfini bir arada yaşadı.

        "Gezen Ozanlar" grubunun sahne aldığı programda Türk halk müziğinin sevilen eserleri ile çeşitli popüler şarkılar seslendirdi.

        Gençlerin ve öğrencilerin hareketli türkülere oyunlarla eşlik ettiği konser, coşkulu anlara sahne oldu.

        Konser ardından kurulan dev ekranda açık hava sinema gösterimi gerçekleştirildi.


        Yaz akşamında aileleriyle birlikte etkinlik alanı dolduran vatandaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar sinema izledi.


        İki gün süren etkinlik, ilçe sakinlerinden ilgi gördü.

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