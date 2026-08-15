GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Giriş: 15.08.2026 - 18:56 Güncelleme:
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yeğenoba Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
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