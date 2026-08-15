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        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2026 - 18:56 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yeğenoba Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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