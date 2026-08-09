GÜNCELLEME- Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Giriş: 09.08.2026 - 19:43 Güncelleme:
Manisa'nın Kula ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Seyitali Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 9 uçak, 6 helikopter, 33 arazöz ve 4 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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