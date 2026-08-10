İzmir ve Manisa'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı düzenlendi

İzmir ve Manisa'da AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla mevlit programı gerçekleştirildi.



AK Parti İzmir İl Başkanlığınca Bilal Saygılı Camisi ve Külliyesi'nde Kur'an-ı Kerim Tilaveti, Mevlid-i Şerif ve Dua Programı düzenlendi.



AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, mevlit programı sonrası yaptığı açıklamada, partilerinin kuruluşunun 25. yıl dönümü kapsamında partilerinde kuruluşundan bugüne kadar görev almış ve ahirete irtihal etmiş dava arkadaşları için programı düzenlediklerini söyledi.



AK Parti'nin 25 yıldır milletin hizmetkarı olma anlayışıyla Türkiye'nin her köşesinde büyük bir eser ve hizmet mücadelesi verdiğini belirten Saygılı, şunları kaydetti:



"Bugün aramızda olmayan dava ve yol arkadaşlarımızın her birinin AK Parti teşkilatlarımızda bıraktığı iz, bizler için kıymetli bir mirastır. Onların emanet ettiği dava şuurunu, kardeşlik hukukunu ve milletimize hizmet anlayışını aynı kararlılıkla geleceğe taşımaya devam edeceğiz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, AK Parti'nin 25 yıllık hikayesi, yalnızca bir siyasi hareketin değil, milletine hizmet etmeyi hayatının merkezine koymuş milyonlarca dava insanının ortak hikayesidir. Bu büyük emanet, aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşınacaktır."



Manisa'da da AK Parti İl Başkanlığı tarafından Hatuniye Camisi'nde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu.



Programda hayatını kaybeden partiler ve şehitler için dua edildi. Etkinliğin sonunda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.



Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut, AK Parti'nin 25 yıllık süreçte Türkiye'de önemli değişimlere imza attığını belirterek, geçmişle bugün arasındaki farkın daha iyi anlaşılması gerektiğini ifade etti.



Şehitler ve hayatını kaybeden partilileri de anmak istediklerini belirten Turgut, "Bugün özellikle mevlit okutalım istedik. 25 yıl içerisinde partimize hizmet etmiş bir sürü gönül dostumuz vardı. Aramızdan ayrılanlar vardı. Onlar için bir mevlit okutalım, onlar için bir dua edelim istedik." dedi.

