Kayranlar Mahallesi'nde yeni muhtar Zekeriya Çahan oldu

Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Kayranlar Mahallesi'nde muhtarlık seçimini Zekeriya Çahan kazandı. Önceki muhtar Niyazi Çahan'ın 8 Mayıs'ta öldürülmesi nedeniyle yapılan seçimde 140 seçmenden 53'ü oy kullandı. Geçerli 49 oyun tamamını Niyazi Çahan'ın ağabeyi Zekeriya Çahan (56) aldı. Çahan, destek verenlere teşekkür etti.

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