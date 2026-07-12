Manisa FK, Birama Toure'nin sözleşmesini uzattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, orta saha oyuncusu Birama Toure ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birama Toure 1 yıl daha bizimle. Sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli orta saha oyuncumuz Birama Toure ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Birama Toure'ye Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden 'hoş geldin' diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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