Manisa FK küme düşme potasına girdi

TRENDYOL 1'inci Lig'de 12'nci haftanın kapanış maçında deplasmanda play-off hattındaki Mardin 1969'a 2-1 mağlup olan Manisa FK, kendisini düşme hattında buldu. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü Nester El Maestro önderliğinde çıktığı ilk sınavdan puansız ayrıldı. Ligde ilk 2 maçını kazanıp, 2'nci haftayı liderlik koltuğunda tamamlayan Manisa ekibi, daha sonra oynadığı 10 müsabakada 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik alarak 3 puana hasret kaldı. Manisa FK, 17'nci sıraya inerek küme düşme potasına girdi. Siyah-beyazlı takım cumartesi günü evinde Batman Petrolspor karşısında çıkış arayacak.

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