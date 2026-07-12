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        Manisa FK, Yasin Güreler'in sözleşmesini uzattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, savunma oyuncusu Yasin Güreler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2026 - 22:11 Güncelleme:
        Manisa FK, Yasin Güreler'in sözleşmesini uzattı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, savunma oyuncusu Yasin Güreler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

        Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncumuz Yasin Güreler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yasin Güreler'e Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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