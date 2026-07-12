Manisa FK, Yasin Güreler'in sözleşmesini uzattı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, savunma oyuncusu Yasin Güreler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sezon sonu sözleşmesi sona eren tecrübeli savunma oyuncumuz Yasin Güreler ile 1 yıllık yeni sözleşme imzaladık. Yasin Güreler'e Manisa Futbol Kulübü ailesine yeniden hoş geldin diyor, siyah-beyaz formamızla başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.