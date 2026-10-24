Manisa FK'da El Maestro dönemi başladı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Sırbistan asıllı Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. 43 yaşındaki teknik adam, daha önce Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştırmıştı.

Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro'yu getirdi. Siyahbeyazlı kulüp, 43 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nestor El Maestro ve teknik ekibine hoş geldin denilerek, siyahbeyazlı arma altında başarılar dilendi.

Türkiye'de daha önce 20212022 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi çalıştıran El Maestro, yeni dönemde Manisa FK'nın başarısı için görev yapacak.