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        Manisa FK'da El Maestro dönemi başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Sırbistan asıllı Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. 43 yaşındaki teknik adam, daha önce Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştırmıştı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2026 - 08:26 Güncelleme:
        Manisa FK'da El Maestro dönemi başladı

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevi için Sırbistan asıllı Nestor El Maestro ile 1,5 yıllık anlaşma imzaladı. 43 yaşındaki teknik adam, daha önce Süper Lig'de Göztepe'yi çalıştırmıştı.

        Manisa Futbol Kulübü, teknik direktörlük görevine Nestor El Maestro'yu getirdi. Siyahbeyazlı kulüp, 43 yaşındaki teknik adamla 1,5 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

        Kulüpten yapılan açıklamada, Nestor El Maestro ve teknik ekibine hoş geldin denilerek, siyahbeyazlı arma altında başarılar dilendi.

        Türkiye'de daha önce 20212022 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Göztepe'yi çalıştıran El Maestro, yeni dönemde Manisa FK'nın başarısı için görev yapacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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