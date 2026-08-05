Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da 1200 kınalı keklik doğaya salındı

        Manisa'da 1200 kınalı keklik doğaya salındı

        Manisa'da doğal yaşamı ve tarımı korumak için doğaya 1200 kınalı keklik bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 15:56 Güncelleme:
        Manisa'da 1200 kınalı keklik doğaya salındı

        Manisa'da doğal yaşamı ve tarımı korumak için doğaya 1200 kınalı keklik bırakıldı.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğüne bağlı keklik üretim merkezinde yetiştirilen kınalı kekliklerden 500'ü Gördes, 400'ü Kırkağaç, 300'ü de Şehzadeler ilçesinde doğal yaşam alanlarına salındı.

        Şehzadeler ilçesi Sancaklı Bozköy Mahallesi'nde, Spil Dağı Milli Parkı'nda düzenlenen programa katılan DKMP Manisa Şube Müdürü Uğur Bayil, yaban hayatının korunması ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

        Kaçak avcılıkla mücadele ve yaban hayvanlarını korumaya yönelik faaliyetleri sürdürdüklerini belirten Bayil, sayıları azalan türlerin uygun habitatlara yeniden kazandırılması amacıyla doğaya yerleştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini ifade etti.

        Bayil, son 22 yılda Manisa genelinde 39 bin 750 kınalı kekliğin doğaya salındığını ifade ederek, "Bugün de Manisa genelinde toplam 1200 kekliği doğayla buluşturduk." dedi.

        Orman yangınları açısından yüksek risk taşıyan dönemde bulunulduğuna dikkati çeken Bayil, "Bu alanlar, aynı zamanda yaban hayvanlarının yaşam alanlarıdır. Tüm vatandaşlarımızı orman yangınları konusunda dikkatli olmaya davet ediyoruz." uyarısında bulundu.

        Kekliklerin süne, çekirge ve kısmen kenelerle beslenerek tarıma katkı sağladıklarına işaret eden Bayil, keklik salımı yapılan alanlarda 3 yıl boyunca avlanmanın kesinlikle yasak olduğunu, kaçak avcılık yapanlar hakkında koruma ekiplerince idari işlem uygulandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        Terörsüz Türkiye için hazırlanan yasa Meclis'te
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten açıklamalar
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        "Farklı siyasi anlayışlar ortak paydada"
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 5 Ağustos 2026 haberleri
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Bahçeli: 86 milyon kazanacak
        Altın kritik seviyeyi aştı
        Altın kritik seviyeyi aştı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        ABD'de Arap kökenli Amerikalı, ön seçimi kazandı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        1 milyon euroluk piyango bileti çöpten çıktı
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Serdal Adalı'dan flaş Salah açıklaması!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Trabzonspor'da Salah çılgınlığı!
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Tel Aviv'den Mamdani'ye boks maçı daveti
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Çağatay Ulusoy sevgilisiyle tatilde
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Korkunç kaza! Hamur keserken eli koptu!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Galatasaray'ın Rafael Leao ısrarı!
        Ünlü kaleci evlendi
        Ünlü kaleci evlendi
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Kuraklığın vurduğu Avrupa'da nehir yatağı patlatıldı
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Fenerbahçe, Devler Ligi aşkına!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Sofraya girmeleri hiç kolay olmadı!
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Her 5 mezundan 1'i okuduğu bölümden memnun değil
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu
        Ünlü isimler Marmaris'te buluştu

        Benzer Haberler

        'Mahallemde şenlik var' Manisa'da komşuluk ruhunu yeniden canlandırdı
        'Mahallemde şenlik var' Manisa'da komşuluk ruhunu yeniden canlandırdı
        Manisa'da kurutulan domatesler 91 ülkenin sofralarına gidiyor
        Manisa'da kurutulan domatesler 91 ülkenin sofralarına gidiyor
        MHP Turgutlu İlçe Başkanlığı için tek aday Yunus Oğan
        MHP Turgutlu İlçe Başkanlığı için tek aday Yunus Oğan
        Saruhanlılı minikler eğlenceye doydu
        Saruhanlılı minikler eğlenceye doydu
        Salihli'de metruk binalar yıkılıyor, hurda araçlar kaldırılıyor
        Salihli'de metruk binalar yıkılıyor, hurda araçlar kaldırılıyor
        Kanatlı üretiminde biyogüvenlik seferberliği Manisa'dan başladı
        Kanatlı üretiminde biyogüvenlik seferberliği Manisa'dan başladı