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        Manisa'da 16 yıl önce ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

        Manisa'da 2010 yılında çöp konteyneri yanında ölü bulunan bebeğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne tutuklandı, kardeşi hakkında ev hapsi kararı verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2026 - 18:02 Güncelleme:
        Manisa'da 16 yıl önce ölü bulunan bebeğin annesi tutuklandı

        Manisa'da 2010 yılında çöp konteyneri yanında ölü bulunan bebeğe ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne tutuklandı, kardeşi hakkında ev hapsi kararı verildi.

        Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan anne Beren D. (36) ile kardeşi Gurbet Ç'nin (34) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Beren D. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Gurbet Ç. hakkında ise ev hapsi şeklinde adli kontrol şartı uygulanmasına karar verildi.

        Beren D'nin ifadesinde, evlilik dışı ilişkiden hamile kaldığını, doğumu İzmir'de gerçekleştirdikten sonra bebeği Manisa'da çöp konteynerinin yanına bıraktığını söylediği, Gurbet Ç'nin de bu yönde beyanda bulunduğu öğrenildi.

        - Olay

        Adalet Bakanı Akın Gürlek, 2010 yılında Manisa'da meydana gelen faili meçhul bebek ölümünün, Sağlık Bakanlığının topuk kanı verileri üzerinden yapılan çapraz sorgulamalar sonucu aydınlatıldığını bildirmişti.

        Gürlek, topuk kanı kayıtları, nüfus kayıtları, sağlık verileri ve tanık beyanları üzerinden yürütülen incelemeler sonucunda, bebeğini dünyaya getirdikten sonra çöp konteynerinin yanına bıraktığı değerlendirilen şüpheli ile olaya iştirak ettiği öne sürülen kardeşi hakkında gözaltı kararı verildiğini belirtmişti.

        Şüpheliler hakkında "altsoyu kasten öldürme" suçundan işlem başlatılmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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