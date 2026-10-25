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        Manisa'da 86 bin 654 sentetik ecza ele geçirildi

        MANİSA'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 86 bin 654 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2026 - 00:17 Güncelleme:
        Manisa'da 86 bin 654 sentetik ecza ele geçirildi

        MANİSA'nın Turgutlu ve Akhisar ilçelerinde, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 2 ayrı uyuşturucu operasyonunda toplam 86 bin 654 sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik adli ve mülki makamlarla koordineli olarak yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında ilk operasyon, 22 Ekim günü saat 21.20 sıralarında Manisa Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince Turgutlu ilçesi, Turgutlu Gişeleri'nde düzenlendi. K.K. (23) isimli şüphelinin araçla kente sentetik ecza getireceği bilgisine ulaşan ekipler, söz konusu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 85 bin 80 sentetik ecza ele geçirildi. Sürücü K.K. gözaltına alındı.

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        AKHİSAR'DA DA 1574 HAP ELE GEÇİRİLDİ

        İkinci operasyon ise Akhisar ilçesine bağlı Beyoba Mahallesi'nde dün gerçekleştirildi. Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen C.M.'nin (46) ikamet adresine ve eklentilerine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 1574 sentetik ecza hapı ele geçirildi. C.M. ekiplerce gözaltına alındı.

        İki operasyonda ele geçirilen toplam 86 bin 654 sentetik eczaya el konulurken, gözaltındaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri

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