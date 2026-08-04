Manisa'da baba ve oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde baba ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.



Ahmet Bedevi Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yakalanan Y.Z'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.



Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.



- Olay



Ahmet Bedevi Mahallesi'nde dün Çetin Kıtıllı'nın (43) kullandığı motosiklete, aynı yönde seyreden başka bir motosikletten silahla ateş açılmış, saldırıda Çetin Kıtıllı ile motosikletteki oğlu Ayaz Kıtıllı (17) yaralanmıştı.



Hastaneye kaldırılan baba ve oğlu kurtarılamamıştı.



Saldırganın Y.Z. olduğu belirlenmiş, zanlı İzmir'de yakalanmıştı.

