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        Manisa'da baba ve oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde baba ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Manisa'da baba ve oğlunu öldürdüğü iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde baba ve oğlunu öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        Ahmet Bedevi Mahallesi'nde dün gerçekleştirilen silahlı saldırıyla ilgili yakalanan Y.Z'nin (43) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

        - Olay

        Ahmet Bedevi Mahallesi'nde dün Çetin Kıtıllı'nın (43) kullandığı motosiklete, aynı yönde seyreden başka bir motosikletten silahla ateş açılmış, saldırıda Çetin Kıtıllı ile motosikletteki oğlu Ayaz Kıtıllı (17) yaralanmıştı.

        Hastaneye kaldırılan baba ve oğlu kurtarılamamıştı.

        Saldırganın Y.Z. olduğu belirlenmiş, zanlı İzmir'de yakalanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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