Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta, Hilaliye Caddesi'nde, Osman Demirören (18) ile H.B (17) arasında tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda Demirören, bıçakla yaralandı.
Akhisar Mustafa Kirazoğlu Hastanesine kaldırılan Demirören, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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