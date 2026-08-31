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        Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 16:53 Güncelleme:
        Manisa'da bıçaklı kavgada yaralanan genç yaşam mücadelesini kaybetti

        Manisa'nın Akhisar ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 18 yaşındaki genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 29 Ağustos'ta, Hilaliye Caddesi'nde, Osman Demirören (18) ile H.B (17) arasında tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda Demirören, bıçakla yaralandı.

        Akhisar Mustafa Kirazoğlu Hastanesine kaldırılan Demirören, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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