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        Manisa'da çatı katında çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangında dumandan etkilenen 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 19:53 Güncelleme:
        Manisa'da çatı katında çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangında dumandan etkilenen 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.

        Yıldırım Mahallesi Sanat Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında çatıda bulunan 2 çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.

        Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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