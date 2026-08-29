Manisa'da çatı katında çıkan yangında 2 çocuk dumandan etkilendi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangında dumandan etkilenen 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yangında dumandan etkilenen 2 çocuk, hastaneye kaldırıldı.
Yıldırım Mahallesi Sanat Sokak üzerindeki 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangında çatıda bulunan 2 çocuk çevredekiler tarafından kurtarıldı.
Dumandan etkilenen çocuklar, sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden kontrol altına alındı.
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