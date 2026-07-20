Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Manisa'nın Demirci ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Çataloluk ve Kuzuköy mahalleleri arasındaki Karakuz mevkisindeki kızılçam ormanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğüne ait 1 helikopter, 7 arazöz ile Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangında 2 hektara yakın ormanlık alan zarar gördü.

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