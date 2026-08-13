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        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 18:19 Güncelleme:
        Manisa'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ergenekon ve Yayla Mahallesi arasında kalan ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Çevredekilerin haber vermesi üzerine yangına Orman Genel Müdürlüğüne bağlı 1 hava aracı, 5 arazöz, 2 ilk müdahale aracı, Manisa Büyükşehir Belediyesinin 4 itfaiye ekibi, iş makinesi ve sağlık ekipleri ile vatandaşlar müdahale etti.

        Ekiplerin çalışması sonucu yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına alındı.

        Yangında 50 dönümlük makilik ve ormanlık alan zarar gördü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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