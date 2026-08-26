Manisa'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 uçak, 7 helikopter, 20 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 3 dozer ile Manisa Büyükşehir İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Dalkara Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

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