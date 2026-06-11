Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Hacıköseli Mahallesi'nde dün Bayram Doğru'nun (52) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen traktör, eğimli arazide tarlanın sürülmesi sırasında devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Devrilen traktörün altında kalan Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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