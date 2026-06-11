Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2026 - 13:32 Güncelleme:
        Manisa'da devrilen traktörün sürücüsü öldü

        Manisa'nın Ahmetli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

        Hacıköseli Mahallesi'nde dün Bayram Doğru'nun (52) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen traktör, eğimli arazide tarlanın sürülmesi sırasında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Devrilen traktörün altında kalan Doğru'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Özel'in ekibindeki 28 isim CHP PM'den istifa etti
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 23 gözaltı!
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Uyuşturucu operasyonunda CHP'li vekil Beker'in oğlu da gözaltında
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Galatasaray'dan Rafael Leao bombası!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Nijeryalı erkek Hong Kong'lu kadını 117 milyon TL dolandırdı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Bu ülke kilo almayı yasakladı!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        Can Uzun'dan transfer açıklaması!
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        MSB: Provokasyonu takip ediyoruz
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        YouTube Premium fiyatlarına zam!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        Dilan ve Engin Polat'ın korumasını ölüme götüren plan!
        ABD'den İran'a saldırı!
        ABD'den İran'a saldırı!
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        İran ile ABD arasında ateşkes neden sürdürülemiyor?
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Eski nişanlıdan yeni açıklama
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Ünlülerin final maçı coşkusu
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Fenerbahçe'de gündem Brahim Diaz!
        Burası bir huzurevi değil!
        Burası bir huzurevi değil!
        Gizemli arkadaş
        Gizemli arkadaş
        Curaçaolular kimlerdir?
        Curaçaolular kimlerdir?

        Benzer Haberler

        Sarıgöl'de görsel sanatlar sergisi
        Sarıgöl'de görsel sanatlar sergisi
        Turgutlu'da özel gereksinimli öğrencilere yıl sonu şenliği
        Turgutlu'da özel gereksinimli öğrencilere yıl sonu şenliği
        25 yıl önce dikilen kiraz fidanları Selendi'yi Avrupa'ya taşıdı
        25 yıl önce dikilen kiraz fidanları Selendi'yi Avrupa'ya taşıdı
        Manisa FK'da Ayberk Karapo transferde Çorum yolcusu
        Manisa FK'da Ayberk Karapo transferde Çorum yolcusu
        Somaspor'da Cafer Elek ile yollar ayrıldı
        Somaspor'da Cafer Elek ile yollar ayrıldı
        Salihli'de zeytin güvesi alarmı
        Salihli'de zeytin güvesi alarmı