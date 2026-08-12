Manisa'da göl ve göletlere 1 milyon 285 bin yavru sazan bırakıldı

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Manisa'daki göl ve göletlere 1 milyon 285 bin 500 pullu yavru sazan bırakıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İzmir Ürkmez Su Ürünleri ve Balık Üretim Tesisleri'nde yetiştirilen pullu yavru sazanlar Manisa'ya getirildi.

Teknik personelin çalışmaları kapsamında 1 milyon 285 bin 500 pullu yavru sazan, 11 ilçedeki 26 baraj gölü ve gölete bırakıldı.

Çalışmayla göl ve göletlerdeki balık popülasyonunun artırılması, su ekosisteminin canlı tutulması ve yöre halkının bu kaynaklardan daha fazla yararlanmasının amaçlandığı belirtildi.

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Projenin uzun vadeli hedefleri arasında su ürünleri tüketiminin artırılması ve bölgede tüketime bağlı yeni istihdam alanlarının oluşturmasının da bulunduğu kaydedildi.