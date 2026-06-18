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        Manisa'da gölette boğulan 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Manisa'da gölette boğulan 12 yaşındaki çocuk toprağa verildi

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan 12 yaşındaki çocuğun cenazesi toprağa verildi.

        Alınan bilgiye göre, dün Uğur Balkan (12) ve arkadaşı M.K. (12), Karacalar Mahallesi Çakmaklı mevkisindeki gölete gitti.

        Serinlemek için gölete giren Balkan bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden arkadaşı M.K, mahalleye giderek durumu ailesine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen aile üyeleri ve mahalle sakinleri, çocuğun cansız bedenini sudan çıkardı.

        Balkan'ın cenazesi, Karacalar Mahallesi Mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi.

        Baba Engin Balkan, gazetecilere iki arkadaşın bölgeye kiraz yemek için gittiklerini, daha sonra gölete yüzmek için girdiklerini öğrendiğini söyledi.

        Balkan, olayı arkadaşının gelip haber vermesiyle öğrendiklerini belirterek, "Çıkardık ama zaten vefat etmişti." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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