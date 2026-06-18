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        Manisa'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği

        Manisa'da, Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 12:31 Güncelleme:
        Manisa'da "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği

        Manisa'da, Sağlık Bakanlığı tarafından toplumda fiziksel aktivite farkındalığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Hareket Yaşını Öğren, Sağlıklı Yaşa" etkinliği düzenlendi.

        İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Sarıkamış Şehitleri Parkı'nda gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşların fiziksel performansları çeşitli testlerle değerlendirildi.

        Etkinliğe Vali Yardımcısı Fatih Aksoy, Yunusemre Kaymakamı Celalettin Cantürk, İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, kurum personeli ve vatandaşlar katıldı.

        Program kapsamında fizyoterapistler eşliğinde katılımcılara tek ayak üzerinde denge testi, el dinamometresi ile kavrama kuvveti testi ve otur-kalk testi uygulandı.

        Yapılan testler sonucunda hareket yaşları belirlenen vatandaşlara fiziksel durumları hakkında bilgi verildi. Düzenli fiziksel aktiviteye ihtiyaç duyduğu değerlendirilen kişiler Sağlıklı Hayat Merkezlerine yönlendirildi.

        Etkinlikte konuşan İl Sağlık Müdürü Mehmet Fatih Zeren, 10 Temmuz'a kadar devam edecek kampanya kapsamında kentin farklı noktalarında bilgilendirme stantları kurulacağı bildirdi.

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