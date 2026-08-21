Manisa'da hurdalıkta başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın kontrol altına alındı

Rüzgarın etkisiyle otluk alana ve zeytinliklere yayılan alevlere, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile çevredeki beton firmasına ait araçlarla müdahale edildi.

Atatürk Mahallesi'nde hurda malzemelerin bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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